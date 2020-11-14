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Ограничить контакты и не покидать дом: В Австрии ввели локдаун

Себастьян Курц Фото из открытых источников

Выходить из дома можно только при необходимости

В Австрии с 17 ноября начнет действовать общенациональный жесткий карантин (локдаун) для урегулирования ситуации в распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Kurier.

Так, в связи с усилением карантина в Австрии школы перейдут на дистанционное обучение, закроют заведения общественного питания, будет запрещена торговля. Однако работу продолжат критически важные объекты: продуктовые магазины, аптеки и прочее.

Кроме этого, австрийское правительство призвало жителей страны избегать контактов с другими людьми и ввело соответствующие ограничения. В частности, за сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком.

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Также в Австрии будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома. По предварительной информации, покидать дома можно только при крайней необходимости.

"Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем", - отметил канцлер Себастьян Курц. 

Отмечается, что локдаун будет действовать до 6 декабря. 

Напомним, в конце октября Себастьян Курц заявлял, что в Австрии снова могут ввести жесткий карантин, если ранее введенные ограничения не помогут замедлить рост числа заражений коронавирусом. 

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