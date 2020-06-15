Объявлены даты проведения Евровидения-2021

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Финал соревнования состоится 22 мая 2021 года

Песенный конкурс Евровидения в 2021 году состоится с 18 по 22 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

В частности, международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года. Так, первый полуфинал состоится во вторник, 18 мая, второй полуфинал - в четверг, 20 мая.

Финал соревнования проведут 22 мая, в субботу, в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме.

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По предварительной информации, 18 исполнителей, которые должны были выступить в 2020 году, подтвердили, что снова представят свою страну в следующем году.

Напомним, 18 марта организаторы международного музыкального конкурса сообщили, что Евровидение-2020 официально отменено из-за пандемии коронавируса.

Позже организаторы также запретили участникам конкурса выступать в 2021 году со старыми песнями и велели им подготовить новые.