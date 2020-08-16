В Беларуси объявлена общенациональная забастовка
Забастовка начнется 17 августа
В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа. Забастовка продлится до выполнения требований протестующих. Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.
Отмечается, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.
Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17: 00 пройдут от стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на майдан Независимости.
Новости по теме: Глава МИД Литвы назвал Лукашенко " бывшим президентом Беларуси"
В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.