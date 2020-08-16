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В Беларуси объявлена общенациональная забастовка

Забастовка на Белавиа Фото з відкритих джерел

Забастовка начнется 17 августа

В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа. Забастовка продлится до выполнения требований протестующих. Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Отмечается, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко.

Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17: 00 пройдут от стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на майдан Независимости.

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В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

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