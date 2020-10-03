ОБСЕ просит обеспечить тишину в Нагорном Карабахе для эвакуации тел погибших

Радио Свобода

Представители миссии призывают стороны к защите гражданского населения

Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе просит обеспечить "режим тишины" в зоне боевых действий для обеспечения эвакуации тел погибших. Соответствующее заявление опубликовано на сайте миссии.

Отмечается, что руководители группы Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер выражают тревогу по поводу сообщений об увеличении жертв среди гражданского населения и осуждают продолжение насилия в зоне конфликта. "Сопредседатели также призывают срочно к немедленному прекращению огня, чтобы обеспечить возможность репатриации останков погибших военнослужащих за координацией с ОБСЕ и МККК", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ОБСЕ призвали стороны конфликта полностью выполнять свои международные обязательства по защите гражданского населения. "Участие в эскалации насилия со стороны внешних сторон подрывает усилия для достижения прочного мира в регионе... Сопредседатели еще раз призывают немедленно прекратить военные действия и восстановить основные переговоры, добросовестно и без предварительных условий", – написали руководители минской группы.

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Напомним, 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Впоследствии Армения объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию резерва.

Позже указ об объявлении военного положения в стране подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал последнего к прекращению огня в Нагорном Карабахе.