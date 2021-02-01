Облако из лавы и пепла: Извержение вулкана Этна на острове Сицилия попало на видео

Вулкан Этна активизировался в середине января

Один из самых активных вулканов Европы – Этна начал извержение. Об этом сообщает News Channel 8.

Из опубликованных кадров видно, как расположенный на острове Сицилия вулкан с силой выпускает из жерла лаву и пепел.

Отмечается, что в результате активности Этны пострадавших не было.

Отметим, что Этна — активный старовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий сейчас активный вулкан в Европе.

По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется в результате извержений и выброса шлаков. Площадь подошвы вулканического сооружения составляет около 1250 км2.

По разным данным, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одна из деревень, расположенных рядом с вулканом.

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Ранее сообщалось, что 13 декабря, на острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.