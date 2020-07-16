Обама, Маск, Вест и другие известные американцы: В Twitter заявили о взломе ряда популярных аккаунтов

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Атака была организована, чтобы продвинуть аферу с биткоином

Аккаунты крупных компаний и известных людей в Twitter были взломаны во время одной из самых широко распространенных и сложных хакерских атак, которые когда-либо видела платформа. Об этом сообщает The Verge.

Согласно сообщению, хакеры взломали популярные учетные записи, в частности бывшего президента Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса, Канье Уэста, Майкла Блумберга, компании Apple и многие другие, чтобы совершить аферу с биткоином.

Так, на страницах появились твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки, а также с обещанием вернуть криптовалюту обратно в двойном размере.

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После этого Twitter сделал решительный шаг и заблокировал новые твиты от каждого проверенного пользователя, взломанного или нет, а также заблокировал все взломанные учетные записи.

Кроме этого, во время атаки были взломаны Twitter-страницы и известных изданий о криптовалюте. Известно, что "хакнули" страницу приложения Cash App, аккаунты обмена криптовалюты Cameron и Gemini, а также электронных кошельков Coinbase.

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Напомним, недавно социальная сеть Twitter заблокировала свыше 32 тыс. учетных записей, происходящих из Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Турции, из-за подозрения в пропаганде.