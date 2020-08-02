ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную электростанцию

Пока запустили только один из четырех ядерных реакторов. Впоследствии его подключат к электросети ОАЭ, после чего энергией с АЭС будут пользоваться граждане и предприятия.

Кроме того, с помощью атомной электростанции удастся избежать более 21 млн тонн выбросов углерода в год.

Как передает DW, ОАЭ планирует с помощью возобновляемой энергии покрыть половину своих потребностей до 2050 года.

Эксперт по Персидского залива рассказал, что ОАЭ пытается уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива, чтобы создать имидж регионального лидера в науке и технологиях.

Некоторые эксперты же считают, что ОАЭ нужно было запускать солнечную электростанцию, потому что такая энергия чище, дешевле и безопаснее в регионе с политическим напряжением.

Справка:

АЭС "Барака" должны были запустить еще в 2017 году, но тогда этого не произошло из-за проблемы безопасности. В частности Катар, который является региональным конкурентом ОАЭ, заявил, что атомная электростанция является "недопустимой угрозой окружающей среде и миру в регионе".

Кроме того, с другой стороны Персидского залива располагается Иран, а он подпадает под санкции США из-за ядерной программы и имеет собственную АЭС на побережье залива.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля с территории японского космического центра Танегасима состоялся запуск ракеты H-IIA. Она успешно вывела на траекторию перелета к Марсу "Аль-Амаль" — первую в истории межпланетную станцию, что принадлежит ОАЭ.