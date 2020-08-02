live
Новости » Мир Читати новину українською

ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную электростанцию

АЭС "Барака" должна удовлетворить четверть всех энергетических потребностей ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты вчера, 1 августа, запустили первую в арабских странах атомную электростанцию "Барака" (с арабс. Благословение, - ред.). Об этом сообщает BBC.
 
Согласно сообщению, арабский АЭС располагается на побережье Персидского залива, вблизи Катара, она должна удовлетворить четверть всех энергетических потребностей ОАЭ.

Пока запустили только один из четырех ядерных реакторов. Впоследствии его подключат к электросети ОАЭ, после чего энергией с АЭС будут пользоваться граждане и предприятия.

Кроме того, с помощью атомной электростанции удастся избежать более 21 млн тонн выбросов углерода в год.

Как передает DW, ОАЭ планирует с помощью возобновляемой энергии покрыть половину своих потребностей до 2050 года.

Эксперт по Персидского залива рассказал, что ОАЭ пытается уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива, чтобы создать имидж регионального лидера в науке и технологиях.

Некоторые эксперты же считают, что ОАЭ нужно было запускать солнечную электростанцию, потому что такая энергия чище, дешевле и безопаснее в регионе с политическим напряжением.

Справка:

АЭС "Барака" должны были запустить еще в 2017 году, но тогда этого не произошло из-за проблемы безопасности. В частности Катар, который является региональным конкурентом ОАЭ, заявил, что атомная электростанция является "недопустимой угрозой окружающей среде и миру в регионе".

Кроме того, с другой стороны Персидского залива располагается Иран, а он подпадает под санкции США из-за ядерной программы и имеет собственную АЭС на побережье залива.

Новости по теме: "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии": Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС

Напомним, в ночь с 19 на 20 июля с территории японского космического центра Танегасима состоялся запуск ракеты H-IIA. Она успешно вывела на траекторию перелета к Марсу "Аль-Амаль" — первую в истории межпланетную станцию, что принадлежит ОАЭ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией Соперника Лукашенко будут держать под стражей еще 15 дней "Меня измазали вдоль и поперек": Лукашенко пригрозил выдворением иностранных СМИ на фоне выборов Минэкономики планирует пересмотреть объемы торговли с Беларусью и РФ
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20