ОАЭ успешно запустили миссию на Марс
Космический зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года
Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, которая отправила космический зонд на Марс. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, аппарат под названием "Аль-Амаль" (Надежда, - ред.) был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима утром в понедельник, 20 июля.
Как отмечается, изначально старт был назначен на 14 июля, однако его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.
Предполагается, что космический зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после семи месяцев полета.
Справка:
Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену пор года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным (687 дней, - ред.). Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.
Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Напомним, накануне в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля. Работа этого аппарата запланирована на почти два года.