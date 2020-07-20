ОАЭ успешно запустили миссию на Марс

Арабская миссия на Марс. Запуск ракеты с космодрома Танегасима MBC News

Космический зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года

Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, которая отправила космический зонд на Марс. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, аппарат под названием "Аль-Амаль" (Надежда, - ред.) был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима утром в понедельник, 20 июля.

Как отмечается, изначально старт был назначен на 14 июля, однако его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Предполагается, что космический зонд достигнет Красной планеты в феврале 2021 года после семи месяцев полета.

Справка:

Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену пор года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным (687 дней, - ред.). Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.

Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

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Напомним, накануне в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля. Работа этого аппарата запланирована на почти два года.