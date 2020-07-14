ОАЭ отложили миссию на Марс до 16 июля
Полет был запланирован на 15 июля
Объединенные Арабские Эмираты решили отложить первый запуск миссии на Марс до 16 июля. Об этом сообщило правительство страны в Twitter.
"Космическая миссия ОАЭ, первая в мире арабский межпланетарная миссия (на Марс - ред.), будет запущена в четверг 16 июля с космодрома Танегашима в Японии", - говорится в сообщении.
По информации издания The National, полет был запланирован на 15 июля, однако, из-за сильных ливней в Японии миссию пришлось отложить, потому что запуск стал опасным.
Отметим, что ОАЭ начали разрабатывать эту миссию еще в 2014 году. В частности, японская ракета H-IIA должна вывести на орбиту миссию "Hope" (Надежда), которая будет мониторить Марс на расстоянии.
В планах страны значится отправка людей на Марс до 2117 года.
Напомним, в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля.