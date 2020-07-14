ОАЭ отложили миссию на Марс до 16 июля

Японская ракета H-IIA Фото из открытых источников

Полет был запланирован на 15 июля

Объединенные Арабские Эмираты решили отложить первый запуск миссии на Марс до 16 июля. Об этом сообщило правительство страны в Twitter.

"Космическая миссия ОАЭ, первая в мире арабский межпланетарная миссия (на Марс - ред.), будет запущена в четверг 16 июля с космодрома Танегашима в Японии", - говорится в сообщении.

По информации издания The National, полет был запланирован на 15 июля, однако, из-за сильных ливней в Японии миссию пришлось отложить, потому что запуск стал опасным.

Отметим, что ОАЭ начали разрабатывать эту миссию еще в 2014 году. В частности, японская ракета H-IIA должна вывести на орбиту миссию "Hope" (Надежда), которая будет мониторить Марс на расстоянии.

В планах страны значится отправка людей на Марс до 2117 года.

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Напомним, в американском космическом агентстве NASA заявили, что ракета, которая доставит на Красную планету марсоход "Perseverance" отправится 30 июля.