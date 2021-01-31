ОАЭ определили условия для предоставления иностранцам гражданства

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Фото из открытых источников

Претендовать на получение гражданства могут ученые, врачи, инвесторы и деятели культуры

В Объединенных Арабских Эмиратах одобрили поправки в законодательство, предоставляющие право отдельным категориями иностранцев получить гражданство ОАЭ. Об этом сообщает WAM.

В частности, претендовать на получение гражданства могут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. При этом для каждой категории определены конкретные требования.

Так, инвесторы должны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, которые одобрит Министерство экономики страны. Врачи, инженеры и другие специалисты обязаны работать в уникальных научных сферах или дисциплинах, в которых нуждаются в ОАЭ. Кроме того, они должны иметь опыт работы по специальности не менее 10 лет.

Тогда как ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении, исследовательском центре или частном секторе. При этом необходимо иметь по меньшей мере 10 лет опыта и ряд престижных наград в области науки.

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Напомним, недавно Франция начала предоставлять гражданство в ускоренном порядке иммигрантам, которые помогают в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.