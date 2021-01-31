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ОАЭ определили условия для предоставления иностранцам гражданства

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Фото из открытых источников

Претендовать на получение гражданства могут ученые, врачи, инвесторы и деятели культуры

В Объединенных Арабских Эмиратах одобрили поправки в законодательство, предоставляющие право отдельным категориями иностранцев получить гражданство ОАЭ. Об этом сообщает WAM

В частности, претендовать на получение гражданства могут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. При этом для каждой категории определены конкретные требования.

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Так, инвесторы должны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, которые одобрит Министерство экономики страны. Врачи, инженеры и другие специалисты обязаны работать в уникальных научных сферах или дисциплинах, в которых нуждаются в ОАЭ. Кроме того, они должны иметь опыт работы по специальности не менее 10 лет. 

Тогда как ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении, исследовательском центре или частном секторе. При этом необходимо иметь по меньшей мере 10 лет опыта и ряд престижных наград в области науки.

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Напомним, недавно Франция начала предоставлять гражданство в ускоренном порядке иммигрантам, которые помогают в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

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