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ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

"Спутник V" EPA

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вслед за Венгрией одобрили использование на территории своей страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом в четверг, 21 января, со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает РИА "Новости".

Регистрацию провели по ускоренной процедуре - без дополнительных клинических исследований на территории государства.

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", - рассказали в фонде.

Сейчас в стране продолжается третья фаза клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и  профилактики ОАЭ, а также департамента здравоохранения Абу-Даби. В ней участвует тысяча добровольцев.

На данный момент "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Венгрии и ОАЭ.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

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