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ОАЭ объявили о создании первого в мире космического суда

Фото из открытых источников

Космический суд будет заниматься урегулированием будущих коммерческих споров на орбите Земли

В Объединенных Арабских Эмиратах власти объявили о создании первого в мире космического суда для урегулирования будущих коммерческих споров на орбите Земли. Об этом сообщает пресс-служба Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Согласно сообщению, в 2021 году суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) и Фонд будущего Дубая (DFF) приступят к реализации новой инициативы "Суды будущего", внедряя космический суд.

Как отмечается, новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, на разногласиях по поводу покупки спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.

В центре добавили, что космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности. До недавнего времени эта сфера была почти исключительно прерогативой стран и организаций, сейчас же привлекаются и частные компании.

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Напомним, в прошлом году Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд на Марс.

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