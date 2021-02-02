Нью-Йорк оказался под завалами снега: Аэропорты прекратили работу

Нью-Йорк через завалы снега парализовало Фото из открытых источников

В городе также закрыли школы, не работает общественный транспорт

В американском городе Нью-Йорк ухудшилась погода, в результате чего закрыли аэропорты. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, снегопад в городе начался еще 1 февраля. Поэтому к обеду Нью-Йорк снежный покров достигал 43 см.

При этом добавляется, что в штате объявили о чрезвычайной ситуации. Таким образом закрыли государственные школы, ограничили автобусные и железнодорожные перевозки. В случае необходимости планируют перекрывать дороги и эвакуировать американцев из их жилья.

Кроме этого, приостановлена работа всех аэропортов и отменено более 1600 авиарейсов.

Также сообщается, что непогода надвигается на части западного побережья США. В частности, 2 см слоя снега выпало в Калифорнии.

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