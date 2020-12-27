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Новый штамм коронавируса обнаружили в Португалии

В Португалии обнаружили новый штамм коронавируса Фото из открытых источников

Первые случаи зафиксировали у людей, приехавших из Великобритании

В Португалии зарегистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первые случаи заражения новой разновидностью вируса нашли на острове Мадейра. По предварительной информации, болезнь подтвердили у людей, прибывших из Соединенного Королевства. Однако, количество инфицированных не уточняют. 

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К слову, ранее ученые установили, что новый штамм коронавируса не имеет более серьезных симптомов и последствий, однако он считается более заразным, чем варианты, которые циркулируют сейчас в мире. 

В связи с этим на прошлой неделе Португалия, как и другие страны ЕС, объявили о закрытии границ для британских путешественников. 

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Напомним, несколько месяцев назад в Португалии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели запрет на передвижение по территории страны. 

 
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