Новый штамм коронавируса обнаружили в Пакистане

Мутированный коронавирус появился в Пакистане Фото из открытых источников

Болезнь диагностировали у людей, вернувшихся из Великобритании

В Пакистане подтвердили три первых случая заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения и социального развития провинции Синд.

Все случаи заболевания диагностировали в портовом городе Карачи, что на юге Пакистана. По предварительной информации, 12 человек, вернувшихся в страну из Британии, прошли обязательное тестирование на коронавирус. Из них шесть образцов дали положительный результат, а три - показали, что вирус похож на новый штамм на 95%.

В связи с этим Департамент здравоохранения провинции начал устанавливать круг людей, контактировавших с инфицированными.

К слову, от начала пандемии в Пакистане подтвердили 475 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 425 тысяч - выздоровели, а 9992 - погибли. При этом население страны составляет более 218 миллионов человек.

Напомним, в декабре 2020 года в Британии обнаружили новую разновидность коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах ввели тотальный локдаун.

Позже в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым штаммом вируса "вышла из-под контроля" власти, а усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

По предварительной информации, "британский" штамм коронавируса не вызывает более серьезных последствий, чем COVID-19, однако он более заразен.