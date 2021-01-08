Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

из открытых источников

Болезнь подтвердили у женщины из города Салвадор

В Бразилии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, который ранее обнаружили в Южной Африке в середине декабря. Об этом пишет Globo.

Сообщается, что болезнь подтвердили у женщины из города Салвадор, административного центра северо-восточного штата Баия. В то же время не отмечается, когда и в какой форме она перенесла заболевание.

Издание напомнило, что в декабре похожую мутацию обнаружили в Рио-де-Жанейро.

В частности, в обеих разновидностях возбудителя COVID-19 обнаружена общая мутация Е484К в S-белке.

Напомним, ранее во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-Cov-2, который впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.