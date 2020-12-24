Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах

Мутацию коронавируса обнаружили еще в нескольких странах Фото из открытых источников

По предварительной информации, больные подхватили мутировавший вирус в Великобритании

В Германии и Швейцарии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщает немецкое издание Bild и "РИА Новости" со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

Как отмечается, в Германии заражение новым коронавирусом обнаружили у женщины в Баден-Вюртемберге. По словам, представителя министерства здравоохранения Баден-Вюртемберга, это первый известный случай мутированного вируса в стране.

Известно, что инфицированная прилетела на территорию земли из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Там женщина сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Из аэропорта ее забрали родственники машиной, после чего она отправилась на самоизоляцию. Однако, с женщиной успели контактировать три человека, которые также находятся на карантине.

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В Швейцарии обнаружили сразу два случая заражения мутировавшим коронавирусом. Болезнь обнаружили у пациентов, которые проживают в Британии, однако были в Швейцарии.

По предварительной информации, органы здравоохранения знают имена больных и кантоны, в которых они находились. В связи с этим ряд регионов были уведомлены о возможности распространения у них нового штамма коронавируса.

Сейчас один из больных, а также все, с кем он контактировал, находятся на карантине. Информацию о других лицах уточняют власти одного из кантонов.

Напомним, в декабре в Британии обнаружили новую разновидность коронавируса, который начал быстро распространяться по стране. В связи с этим в некоторых регионах ввели тотальный локдаун.

Позже в Минздраве Британии заявили, что ситуация с новым вирусом "вышла из-под контроля" власти, а усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев.