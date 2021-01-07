Новый штамм коронавируса может стать основным в Европе, - ВОЗ

Ханс Клюге Фото из открытых источников

"Британский" коронавирус уже стал основным в Соединенном Королевстве и распространяется в Дании

Мутированный коронавирус может заменить другие в Европе и части Азии. Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Economic Times.

По его словам, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.

"Текущая ситуация - переломный момент в ходе пандемии, поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появлению новых штаммов вируса, что вызывает COVID-19", - сказал Клюге.

Он добавил, что надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно выявленным вариантом коронавируса.

"Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией сработают, если мы все будем участвовать", - подчеркнул директор Европейского бюро ВОЗ.

Напомним, ранее британское правительство поместило еще больше районов Англии под самые строгие ограничения COVID-19, поскольку по всей стране распространяется высокоинфекционный вариант вируса.