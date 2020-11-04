Новый номер французского журнала Charlie Hebdo вышел с танцовщицами без голов на обложке
Почему именно такая обложка выпуска - не указывается. Вероятно, это реакция на нападения радикальных исламистов во Франции
Новый номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел с обложкой, на которой изображены в виде карикатуры три танцовщицы кабаре, которые держат в руках свои же отрезанные головы. Об этом журнал сообщил на странице в Twitter.
Вероятнее всего, это реакция издания на нападения радикальных исламистов во Франции и Европе в целом.
Disponible aujourd'hui :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 4, 2020
➡ Florilège de la prose du fan-club d'Erdogan
➡ Saturday Night Covid : le monde de la nuit se reconvertit
➡ Ali Riza Polat, la verve et la maladie
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Напомним, ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, на карикатуре президент Турции сидит в кресле в нижнем белье, и при этом в одной руке держит банку с напитком, а другой рукой задирает платье женщине в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – говорится в заголовке.
Впоследствии турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением. В поданном заявлении особо выделено руководство журнала и карикатурист. Адвокат Эрдогана утверждает, оскорбительный контент является "криминальной клеветой", которая "не подпадает под действие свободы слова".
Позже глава Турции призвал турков бойкотировать французские товары, поскольку, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон является исламофобом. Тогда он добавил, что европейские лидеры должны предотвратить антимусульманскую политику Макрона.
Соответствующие заявления прошли на фоне убийства французского учителя под Парижем, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были опубликованы в журнале Charlie Hebdo. После трагедии президент Франции Эмманюэль Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение – "исламистским терактом".