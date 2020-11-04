Новый номер французского журнала Charlie Hebdo вышел с танцовщицами без голов на обложке

Новый выпуск Charlie Hebdo поступил в продажу 4 ноября Twitter / Charlie Hebdo

Почему именно такая обложка выпуска - не указывается. Вероятно, это реакция на нападения радикальных исламистов во Франции

Новый номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел с обложкой, на которой изображены в виде карикатуры три танцовщицы кабаре, которые держат в руках свои же отрезанные головы. Об этом журнал сообщил на странице в Twitter.

Вероятнее всего, это реакция издания на нападения радикальных исламистов во Франции и Европе в целом.

Disponible aujourd'hui :



➡ Florilège de la prose du fan-club d'Erdogan

➡ Saturday Night Covid : le monde de la nuit se reconvertit

➡ Ali Riza Polat, la verve et la maladie



Rendez-vous aussi sur https://t.co/5SPrx5Rgmh ! pic.twitter.com/2xCS8HWuow — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 4, 2020

Новости по теме: Как Charlie Hebdo в очередной раз навел шуму в исламском мире

Напомним, ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, на карикатуре президент Турции сидит в кресле в нижнем белье, и при этом в одной руке держит банку с напитком, а другой рукой задирает платье женщине в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – говорится в заголовке.

Впоследствии турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французское издание Charlie Hebdo из-за оскорбительной карикатуры с его изображением. В поданном заявлении особо выделено руководство журнала и карикатурист. Адвокат Эрдогана утверждает, оскорбительный контент является "криминальной клеветой", которая "не подпадает под действие свободы слова".