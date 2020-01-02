Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

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Сертификат соответствия необходим для начала работы газопровода

В Норвегии компания DNV GL, которая должна была сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", отказалась предоставлять эту услугу из-за новых санкций США. Об этом сообщает "РБК".

Отмечается, что компания не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. "DNV GL прекратит все меры по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - говорится в заявлении.

Как известно, новые санкции США, вступившие в силу с 1 января после утверждения оборонного бюджета страны, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации "Северного потока-2". Также им выделено 30 дней для того, чтобы оставить проект и не попасть под американские ограничения.

Напомним, недавно компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительства участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Предполагалось, что в середине января будет начато строительство газопровода в водах Дании.