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Норвегия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Будут сделаны исключения для моряков и экипажей, однако только из европейского экономического пространства

Правительство Норвегии решило запретить въезд иностранных граждан для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

По словам премьер-министра Эрны Солберг, в Норвегию будет запрещен въезд иностранным гражданам, не проживающим в стране или не имеющим в стране близкой семьи.

В то же время она отметила, что будут сделаны исключения для моряков и экипажей, однако только из Европейского экономического пространства.

"Норвегия имеет самые строгие правила в Европе о прибытии иностранцев, и теперь она видит необходимость ограничения въезда из Европейского экономического пространства, где распространяется более инфекционный вариант вируса", - говорится в сообщении.

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Напомним, с 1 февраля в Грузии будут действовать новые правила въезда в страну туристы должны будут предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус.

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