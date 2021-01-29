Норвегия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Будут сделаны исключения для моряков и экипажей, однако только из европейского экономического пространства

Правительство Норвегии решило запретить въезд иностранных граждан для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

По словам премьер-министра Эрны Солберг, в Норвегию будет запрещен въезд иностранным гражданам, не проживающим в стране или не имеющим в стране близкой семьи.

В то же время она отметила, что будут сделаны исключения для моряков и экипажей, однако только из Европейского экономического пространства.

"Норвегия имеет самые строгие правила в Европе о прибытии иностранцев, и теперь она видит необходимость ограничения въезда из Европейского экономического пространства, где распространяется более инфекционный вариант вируса", - говорится в сообщении.

Новости по теме: 29 смертей после прививок. В Норвегии обеспокоились безопасностью вакцины Pfizer для пожилых людей

Напомним, с 1 февраля в Грузии будут действовать новые правила въезда в страну туристы должны будут предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус.