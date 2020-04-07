Норвегия постепенно ослабляет карантин: Начнут с садиков и школ

Норвегия. Фото: Getty Images\Global Images Ukraine

Текущие ограничения действуют до 13 апреля

Норвегия, которая одной из первых в Европе начала вводить ограничения для сдерживания распространение коронавируса, будет поэтапно смягчать карантин. Об этом сообщает NRK со ссылкой на слова премьер-министра страны Ерни Солберг.

Отмечается, что текущие ограничения, которые действуют до 13 апреля, включают закрытие яслей и школ, отказ во въезде иностранцам, которые не живут и не работают в Норвегии, и запрещают людям ходить до своих домиков в горах.

Впрочем детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы - с 27 апреля. Также с этого дня университеты, колледжи и профессионально-технические училища будут открыты для студентов, которые находятся на завершающем этапе обучения, и для тех проектов, которые полностью зависят от оборудования в учебных заведениях.

Норвежцы смогут ходить в горы на ночевку в домиках с 20 апреля.

Сообщается, что с 27 апреля бизнесы, которые предусматривают контакт между клиентами и сотрудниками, такие как парикмахерские или салоны красоты, могут снова открыться, если они будут соответствовать требованиям мер инфекционного контроля.

В то же время работникам следует продолжить дистанционную работу из дома, а норвежцам нужно "привыкать к мерам против распространения вируса на долгое время", сказала Солберг.

Крупные спортивные и культурные мероприятия, такие как фестивали, будут запрещены до 15 июня.

По состоянию на вторник в Норвегии 5 863 человека имеют положительный результат теста на коронавирус. 69 человек умерли.

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