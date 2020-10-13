Норвегия обвинила РФ в кибератаке на свой парламент

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Речь идет об инциденте в августе

В августе Российская Федерация совершила кибератаку на парламент Норвегии. Об этом заявил глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, передает "Европейская правда".

"Это серьезный инцидент, который затрагивает наш важнейший демократический институт. Службы безопасности и разведки тесно сотрудничают в национальном расследовании этого инцидента. Исходя из имеющейся у правительства информационной базы, мы считаем, что за этой активностью стоит Россия", - сказала Сёрейде.

По ее словам, этот инцидент показывает важность хороших мер безопасности. Поэтому правительство Норвегии будет продолжать усилия по укреплению цифровой безопасности на национальном уровне и укреплению международного сотрудничества.

Напомним, ранее американская корпорация Microsoft заявила, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах. В корпорации считают, что злоумышленники могли использовать программы-похитители, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать "сеять хаос и недоверие".