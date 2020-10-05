Нобелевскую премию по медицине получили ученые за открытие вируса гепатита C

Харви Олтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс Twitter Нобелевского комитета

В этом году сума премии составляет будет составлять 1,1 миллион долларов

Ученым Харви Олтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2020 год. Награду ученые разделили поровну. Об этом стало известно во время специальной онлайн-конференции из шведского Стокгольма, сообщает "112 Украина".

Как отмечается, в этом году сума премии будет составлять 1,1 миллион долларов. В дальнейшем Нобелевский фонд намерен корректировать размер награды в соответствии с реальным доходами общества.

Это награждение стало 111 в истории Нобелевской премии по физиологии и медицине. Среди лауреатов до сегодняшнего дня было всего 12 женщин. Кроме того, никто еще не получал премию в области медицины более одного раза, хотя в других областях науки такие случаи были. Сегодняшние лауреаты присоединились к списку из 219 коллег, которые также получили эту награду.

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Так, самым молодым обладателем Нобелевской премии в области медицины был канадец Фредерик Бантинг, который с Джоном Маклеодом открыл гормон инсулин. На момент присуждения премии в 1923 г. Бантингу было 32 года.

Самому старшему медику, получившему премию, было 87 лет. В 1966 году Фрэнсиса Пейтона Роуса наградили за открытие онкогенных вирусов.

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Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии или медицины получили Уильям Кейлин (США), Питер Рэтклифф (Великобритания) и Грегг Семенс (США) за исследования клеточного дыхания. Награда была присуждена за исследование того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода.