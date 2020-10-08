Нобелевскую премию по литературе-2020 вручили американке Луизе Глюк. Что о ней известно

Американская поэтесса Луиза Глюк Фото из открытых источников

Она одержала победу "за ее ясный поэтический голос"

Нобелевскую премию по литературе в этом году получила 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк. Об этом сообщает пресс-служба премии в Twitter.

"Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждается американской поэтессе Луизе Глюк за ее ясный поэтический голос, который с помощью строгой красоты делает индивидуальное существование универсальным", - говорится в сообщении.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Справка:

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке и живет в Кембридже, штат Массачусетс.

Помимо сочинительства, она занимается преподаванием английского языка в Йельском университете.

Она дебютировала в 1968 году с поэтическим сборником "Первенец" (Firstborn). И вскоре ее признали одним из величайших поэтов современной американской литературы.

Глюк получила несколько престижных наград, среди которых Пулитцеровская премия (1993г) и Национальная книжная премия (2014 г).

Луиза Глюк опубликовала двенадцать сборников стихов и несколько томов поэтических эссе.

Центральная тема в ее произведениях - это детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями.

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Напомним, 5 октября ученым Харви Олтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2020 год. Награду ученые разделили поровну.

6 октября объявили лауреатов Нобелевской премии по физике в 2020 году. Награду присудили англичанину Роберту Пенроузу, немцу Райнхарду Генцелю и американке Андреа Гез за изучение черных дыр.

Вчера, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии за 2020 год. Ими стали французский ученый Эмманюэль Шарпантье и американская исследовательница Дженнифер Дудна, которые разработали "метод редактирования генома".