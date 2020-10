Нобелевскую премию по химии присудили за "редактирование ДНК"

Ученые разработали так называемые "ножницы ДНК", которые помогают редактировать гены животных и человека

В среду, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премия по химии за 2020 год. Ими стали французский ученый Эмманюэль Шарпантье и американец Дженнифер Даудне, которые разработали "метод редактирования генома". Об этом сообщают Twitter-страница награды и DW со ссылкой на Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Как отмечается, премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD