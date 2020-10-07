Нобелевскую премию по химии присудили за "редактирование ДНК"

Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне Twitter Нобелевского комитета

Ученые разработали так называемые "ножницы ДНК", которые помогают редактировать гены животных и человека

В среду, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премия по химии за 2020 год. Ими стали французский ученый Эмманюэль Шарпантье и американец Дженнифер Даудне, которые разработали "метод редактирования генома". Об этом сообщают Twitter-страница награды и DW со ссылкой на Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

Как отмечается, премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Отметим, в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Джон Гудинаф, Стэнли Уиттинхэм и Акире Ёсино за разработку литий-ионных батарей. При этом 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

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Всего Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз. За это время её лауреатами стали 184 ученых.

К слову, 8 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Напомним, вчера объявили лауреатов Нобелевской премии по физике в 2020 году. Награду присудили англичанину Роберту Пенроузу, немецу Райнхарду Генцелю и американке Андреа Гез за изучение черных дыр.