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Нобелевскую премию по химии присудили за "редактирование ДНК"

Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне Twitter Нобелевского комитета

Ученые разработали так называемые "ножницы ДНК", которые помогают редактировать гены животных и человека

В среду, 7 октября, в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премия по химии за 2020 год. Ими стали французский ученый Эмманюэль Шарпантье и американец Дженнифер Даудне, которые разработали "метод редактирования генома". Об этом сообщают Twitter-страница награды и DW со ссылкой на Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук в Стокгольме. 

Как отмечается, премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", с помощью которых редактируют гены животных и человека. 

Отметим, в прошлом году Нобелевскую премию по химии получили Джон Гудинаф, Стэнли Уиттинхэм и Акире Ёсино за разработку литий-ионных батарей. При этом 97-летний Гудинаф стал самым возрастным лауреатом в истории Нобелевских премий.

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Всего Нобелевскую премию по химии с 1901 года присуждали 111 раз. За это время её лауреатами стали 184 ученых.

К слову, 8 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 

Напомним, вчера объявили лауреатов Нобелевской премии по физике в 2020 году. Награду присудили англичанину Роберту Пенроузу, немецу Райнхарду Генцелю и американке Андреа Гез за изучение черных дыр.

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