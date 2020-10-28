Никакой рождественской ярмарки и ограничения времени прогулок: В Чехии ужесточают карантинные ограничения

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Внесены также изменения в работу пражского метро

В условиях распространения эпидемии коронавируса COVID-19 правительство Чехии приняло новые чрезвычайные меры по карантину, которые начинают действовать с 28 октября. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, гражданам запрещено выходить из дома с 21:00 и до 5:00. Это ограничение не касается работников здравоохранения, городского транспорта, полиции, а также людей, которые идут на работу, в аптеку за лекарствами, к врачу, или встретиться с семьей.

В отношении владельцев животных, то с домашними любимцами можно прогуливаться вечером и вне определенных часов, но не дальше, чем 500 метров от места проживания.

Также в Праге сокращают время работы метро, теперь последний рейс выедет в 22:00. Магазины будут работать до 20:00, а в воскресенье будут закрыты.

По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, полиция уполномочена проверять выполнение этих мероприятий. Чиновник обратился к гражданам с призывом максимально работать из дома.

Как отмечается, новые меры в борьбе с эпидемией COVID-19 будут действовать до 3 ноября, но 30 октября в парламенте страны будут рассматривать возможность продления чрезвычайного положения еще на месяц.

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"Без чрезвычайных мер мы не можем справиться с нынешней пандемией", – заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Кроме этого, в чешских СМИ распространяется информация об ограничении проведения рождественских и новогодних мероприятий. Так традиционную ярмарку на Староместской площади в центре Праги проводить не будут, но на площади, как обычно, украсят елку.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной болезни чешское правительство объявило локдаун с 22 октября.