Никакого вина: В Грузии ввели "сухой закон" из-за COVID-19

В Грузии запретили продажу алкоголя из-за коронавируса Фото из открытых источников

Продажа алкогольных напитков запрещена до 21 апреля

Со вторника, 31 марта, в Грузии запретили работу всех объектов по продаже алкогольных напитков для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Грузия Online.

Как отмечается, запрет на реализацию алкогольных напитков будет продолжаться до завершения чрезвычайного положения, 21 апреля.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирования объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в постановлении правительства Грузии о мерах по предотвращению распространения COVID-19.

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Кроме этого, в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения деятельность ресторанов и объектов общественного питания допускается только при условии обслуживания с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

К слову, с 31 марта Грузия переведена на общий карантин, в стране действует комендантский час, а все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков были закрыты. По последним данным, в Грузии зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, недавно в Грузии для противодействия распространению COVID-19 остановили прямые рейсы в Италию и ввели карантин для лиц, которые будут приезжать в страну.