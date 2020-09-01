Никаких тестов и карантина: Болгария открыла границы для украинцев

Фото из открытых источников

Ограничение снято только на месяц

С 1 сентября граждане Украины могут ездить в Болгарию без прохождения ПРЛ-тестирования на COVID-19 и обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Болгарии.

Как отмечается, въезд на таких условиях для украинцев пока возможен только с 1 по 30 сентября.

Новости по теме: Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за второй волны коронавируса

"31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, в соответствии с которым с 1 до 30 сентября э.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Новости по теме: Зеленский заявил, что страна откроет границы для иностранных туристов после завершения пандемии

Напомним, в конце прошлой недели правительство Туниса закрыло границы для граждан Украины из-за угрозы распространения COVID-19.