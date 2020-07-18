Нидерланды начали новое расследование по делу MH17, - Енин

Авиакатастрофа MH17 pravda.com

Россия в свою очередь пытается это использовать в целях пропаганды

Нидерланды начали новое расследование по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, которое Российская Федерация пытается использовать для пропаганды. Об этом изданию РБК-Україна рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Отмечается, что накануне российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий. Енин назвал эту информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "БУК" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "БУКом" малазийского боинга", - пояснил Енин.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Нидерландов решил подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека относительно сбития Боинга MH17.