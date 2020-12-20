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Нидерланды отказались принимать самолеты из Британии из-за нового штамма коронавируса

Самолет британской авиакомпании British Airways Фото из открытых источников

Запрет будет действовать минимум до 1 января 2021 года

Правительство Нидерландов запретило принимать пассажирские самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сообщает DW

Как отмечается, запрет вступил в силу в 6 утра 20 декабря и будет действовать минимум до 1 января 2021 года. Кроме этого, власти Нидерландов рассматривают вопрос запрета другого транспортного соединения с Великобританией

Причиной этого в Национальном институте здравоохранения Нидерландов назвали появление в стране случая нового мутированного типа коронавируса. Впервые он был обнаружен в Великобритании в начале декабря, однако начал быстро распространяться. Сейчас эксперты устанавливают, как вирус попал в Нидерланды, и есть ли другие случаи заражения им. 

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Напомним, недавно в Великобритании обнаружили "новую разновидность" коронавируса, которая может не реагировать на вакцину против COVID-19.

В связи с этим 20 декабря в некоторых регионах страны начал действовать тотальный локдаун. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, новый вирус может быть более заразным, чем "старый вариант". 

 
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