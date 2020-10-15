"Ничего, кроме сожаления, не вызывает": В Кремле отреагировали на санкции ЕС из-за отравления Навального

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Российская сторона убеждена, что в таком шаге нет никакой логики

В Москве отреагировали на введение Европейским Союзом санкций против ряда российских чиновников из-за отравления Алексея Навального и назвали это "сознательным недружественным шагом по отношению к России". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Медуза.

По его словам, в этом решении ЕС "не прослеживается абсолютно никакая логика".

"Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером какой-то оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает", - отметил представитель Владимира Путина.

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Кроме этого, он пообещал, что Кремль даст на санкции "тот ответ, который будет наилучшим образом отвечать интересам Российской Федерации".

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Напомним, в четверг, 15 октября, Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.