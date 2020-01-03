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"Ни одна другая администрация не была такой жесткой": Помпео посчитал россиян и компании в санкционных списках

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Ограничения считают ответом на действия РФ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа внесла в санкционные списки более 365 физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Помпео, такие ограничения были ответом США на действия России. "С 2017 года администрация ввела санкции против более 365 российских субъектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", – написал госсекретарь.

В то же время чиновник добавил, что администрация Трампа проводила жесткую политику в отношении России. "Ни одна другая администрация не была такой жесткой в отношении России, как мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - высказался Помпео.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". При этом новые ограничения должны "вбить кол" в строительство газопровода.

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Раньше Европейский Союз продлил еще на пол года экономические санкции против Российской Федерации, теперь ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года. Впервые санкции ввели еще в июле 2014 года, а затем они неоднократно были продлены.

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