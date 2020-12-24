live
Новости » Мир Читати новину українською

Неудачная посадка: SpaceX показала полное видео падения прототипа ракеты Starship

Starship SN8 Фото из открытых источников

Посадка не удалась из-за низкого давления топлива из малого бака в носу корабля

Компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля. Видео опубликовал YouTube-канал SpaceX. 

Как известно, 10 декабря прототип космического корабля поднялся на высоту 12,5 километров, а через 6 минут 42 секунды после старта вернулся на землю. 

Позже Илон Маск пояснил, что посадка не удалась из-за низкого давления топлива из малого бака в носу корабля. В результате этого скорость приземления стала слишком большой. 

Заметим, тестовую модель межпланетного корабля Starship впервые запустили на такую высоту, чтобы исследовать, может ли она совершать управляемую вертикальную посадку в заданную точку. 

Новости по теме: Прототип ракеты SpaceX Starship взорвался во время испытания

Напомним, Starship разбился в четверг, 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву в центре площадки для посадок. После неудачного приземления компания SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Не обеспечили масками во время карантина: Киевлянин решил судиться с КГГА Результаты конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины оспорят в суде В Окружной админсуд Киева уже поступило семь исков об обжаловании "карантина выходного дня" "Карантин выходного дня": С Кабмина хотят взыскать 500 тыс. гривен морального вреда
Loading...

программы канала ZIK

Сотрудничество с МВФ. Кризис. Инструкции для
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вакцинация от COVID-19. Выплата 8 тысяч предпринимателям | Заседание правительства | 23.12.20
Как министры борщ варили. Легализация каннабиса. Создание госавиакомпании | Детали дня | 23.12.20
Как Сенцов и Порошенко горшки побили. Новый год не для всех. Год медиков | Ток-шоу
Мутация коронавируса: Предотвращение заражения и вакцинация | COVID-19: Поддерживаем друг друга