Неудачная посадка: SpaceX показала полное видео падения прототипа ракеты Starship

Starship SN8 Фото из открытых источников

Посадка не удалась из-за низкого давления топлива из малого бака в носу корабля

Компания Илона Маска SpaceX обнародовала полное видео неудачной посадки первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship SN8, который разбился в центре стартового поля. Видео опубликовал YouTube-канал SpaceX.

Как известно, 10 декабря прототип космического корабля поднялся на высоту 12,5 километров, а через 6 минут 42 секунды после старта вернулся на землю.

Позже Илон Маск пояснил, что посадка не удалась из-за низкого давления топлива из малого бака в носу корабля. В результате этого скорость приземления стала слишком большой.

Заметим, тестовую модель межпланетного корабля Starship впервые запустили на такую высоту, чтобы исследовать, может ли она совершать управляемую вертикальную посадку в заданную точку.

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Напомним, Starship разбился в четверг, 10 декабря, в 00:51:42 по Киеву в центре площадки для посадок. После неудачного приземления компания SpaceX написала "Отличный тест. Поздравляем команду Starship".