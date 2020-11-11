Несмотря на различные заявления, вопрос Украины не является приоритетом для США, - политолог Решмедилова

Телеканал ZIK

Президент Соединенных Штатов будет погружен во внутреннюю повестку из-за ситуации с пандемией COVID-19

Несмотря на то, что могут быть различные заявления и различные коммуникации, президент США будет погружен во внутреннюю повестку из-за ситуации с пандемией, поэтому украинский вопрос точно не является приоритетом №1 для Америки.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова отметила: несмотря на то, что многие мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента в Соединенных Штатах Америки, сейчас еще нельзя быть уверенными в его победе, ситуация может развиваться по разным сценариям.

"Давайте ждать 20 января, когда состоится инаугурация. К этому времени и внутренние распри в США уже должны быть утолены", – отметила Решмедилова.

Однако в случае победы Байдена, продолжила она, Украина не будет стоять первым номером в американской внешней политике. По ее мнению, основной задачей Байдена будет борьба с распространением коронавирусной инфекции.

"Байден не забывал об Украине. Он хорошо знает, где мы находимся не только географически, но и непосредственно по персоналиям. Так же он хорошо известен. Но Байден Байденом, а пока прогнозировать как он будет двигаться по украинскому вопросу очень трудно, но я думаю, что, несмотря на то, кто будет президентом США, президент Соединенных Штатов будет погружен во внутреннюю повестку из-за ситуации с пандемией. И это будет приоритетом №1, это будет отнимать, возможно, все внимание президента США. Поэтому украинский вопрос точно не является приоритетом №1 для Америки. Несмотря даже то, что могут быть разные заявления, разные коммуникации, говорить о том, что сейчас все зависит от США и их обстановки сил, является неправильным", – подчеркнула Александра Решмедилова.

Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценок объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп также отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он заявил, что выборы еще не закончены, а его штаб будет оспаривать результаты.