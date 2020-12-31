Две тихоокеанские страны уже встретили Новый год

Во всех государствах 2021-й наступит завтра в 14:00 по Киеву

Несколько стран восточного полушария Земли уже встретили Новый 2021-й год. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что первыми, в 12:00 по киевскому времени, Новый год встретили Самоа и Остров Рождества, который принадлежит стране Кирибати. Через час 2021-й год наступил в Новой Зеландии, Тонга, на острове Феникс (Китай), а также на Фиджи.

В 14: 00 по Киеву Новый год пришел в часть России, в частности, на Камчатку. А чуть позже - в часть Австралии.

Последними в 2021-й год войдут острова Бейкер и Гауленд, которые расположены у западного побережья США в Тихом океане. Там Новый год наступит уже 1 января в 14 часов по киевскому времени.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, что в этом году более 5 тысяч украинцев встретят Новый год в вагонах поездов. В праздничные сутки будет курсировать 60 пассажирских поездов, а большинство пассажиров направятся на Закарпатье.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года в связи с новогодне-рождественскими праздниками в Украине предусмотрено два длинных уикенда и один сокращенный рабочий день. О том, когда будут отдыхать украинцы, читайте здесь.