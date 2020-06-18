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Несколько европейских городов ввели локальный карантин из-за вспышки COVID-19

AP Photo

Советник словенского Минздрава призвал к немедленному введению жестких мер

Ряд европейских городов ввёл локальный карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет Euractiv.

В частности, власти немецкого округа Гютерсло закрыли школы и детские сады, чтобы замедлить распространение коронавируса после локального возгорания, который начался на одном из местных производств. Отмечается, что школы будут закрыты до начала летних каникул 29 июня.

В Греции жители общины Эхинос были отправлены на карантин на неделю, чтобы избежать распространения COVID-19. В течение последних дней в регионе зарегистрировали 73 новых случая и 4 смерти.

На фоне этих событий советник словенского Минздрава призвал к немедленному введению жестких мер для сдерживания пандемии.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса показала, насколько хрупким является европейский проект и насколько Европа уязвима.

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