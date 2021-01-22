Несколько дней на посту президента, а в Конгресс США уже внесли представление об импичменте Байдена

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Джо Байдена обвиняют в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США

Сегодня, 22 января, член Конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Грин внесла в Палату представителей статьи об объявлении импичмента новому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает The Hill.

Согласно сообщению, представительница Республиканской партии обвинила американского руководителя в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является длительной и тревожной... Он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - отметила Грин.

Вероятность того, что предложение члена Конгресса по импичменту Байдена будет рассматриваться, очень низка, поскольку большинство в Палате представителей занимают демократы.

Как известно, в период когда Джозеф Байден был вице-президентом США (2009-2017 годы), его сын Хантер входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

Напомним, в сентябре прошлого года, в ходе предвыборных дебатов, на тот момент еще президент США Дональд Трамп заявил, что сын Джо Байдена Хантер во время работы в Украине в фирме Burisma заработал целое коррупционное состояние.

Впоследствии, американское издание New York Post заявило, что получило доступ к переписке сына Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В письмах украинец благодарил Хантера за встречу с тогдашним вице-президентом США и интересовался у него, есть ли возможность "воспользоваться политическим влиянием".

К слову, в среду, 20 января, Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.