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Немецкий суд запретил рекламу Tesla, которая вводит в заблуждение покупателей

Электрокар Tesla Тesla

Это касается "самостоятельного вождения"

Мюнхенский суд запретил Tesla использовать определенные формулировки в рекламных объявлениях, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Об этом сообщает Avtodream.

В частности, эти фразы относятся к "силе самостоятельного вождения" электромобилей.

Немецкая Wettbewerbszentrale, организация, которая следит за честной конкуренцией, передала дело в мюнхенский суд, потребовав, чтобы Tesla больше не позволяла использовать тексты в рекламных объявлениях, которые предусматривают, что ее автомобили полностью самостоятельные.

По мнению организации, потребители могут подумать, что Tesla Model 3 больше не нуждается в присутствии человека, и потому на немецких дорогах также будет разрешено полностью автономное вождение, что не соответствует действительности.

Ранее Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже критиковал систему автопилота Tesla за отсутствие безопасности. Американский производитель, в свою очередь, утверждает, что его клиенты проинформированы, что технология не подразумевает полностью автономного вождения.

Пока Tesla никак не отреагировала на решение немецкого судьи. Во всяком случае компания может обжаловать это решение.

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Напомним, израильские специалисты в ходе проведения эксперимента смогли обмануть автопилот Tesla и заставили электромобиль съехать на условную встречную полосу.

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