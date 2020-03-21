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Немецкие ученые считают, что стада крупных копытных животных помогут с резким таянием вечной мерзлоты

Фото из открытых источников

По словам исследователей, если стадо из сотни голов пасется на пространстве площадью около одного квадратного километра, то толщина снежного покрова уменьшается примерно вдвое

Ученые из Германии предлагают привлечь стада крупных копытных животных – лошадей, северных оленей и бизонов для борьбы с таянием вечной мерзлоты в Арктике.

Об этом сообщает Урядовий кур’єр.

Как объясняют ученые, температура арктического грунта часто бывает выше, чем температура воздуха зимой.

Соответственно снег, который покрывает почву, работает как утеплитель и не дает холодному воздуху охлаждать вечную мерзлоту.

А кони, олени и бизоны, которые пасутся на заснеженных просторах, топчут и разрывают снег, значительно ухудшая его теплоизоляционные свойства. В результате этого холодный воздух лучше взаимодействует с почвой и мерзлота тает медленнее.

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"Исследования показывают, что если стадо из сотни голов пасется на пространстве площадью около одного квадратного километра, то толщина снежного покрова уменьшается примерно вдвое. Если заселить Арктику огромными стадами копытных, это поможет сохранить вечную мерзлоту", - говорит один из ученых Кристиан Бор.

Также он прогнозирует, что если прилагать усилия для сохранения вечной мерзлоты, то ситуацию можно удерживать под контролем как минимум до конца нынешнего века.

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Напомним, ранее сообщалось, что ледники Гренландии и Антарктики тают в шесть раз быстрее, чем 30 лет назад.

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