Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального

Российского политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы

В Берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщили о результатах клинических исследований – политика отравили. Об этом говорится в заявлении больницы.

Согласно сообщению, результаты клинических исследований указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно - проводится широкий анализ.

Как отмечается, влияние токсина, то есть угнетение холинэстеразы в организме, было подтверждено несколько раз рядом независимых лабораторий. Согласно диагнозу пациента лечат антидотом атропином.

В то же время в клинике не исключают, что для организма пациента заболевание будет иметь длительные последствия, особенно для нервной системы.

Медики также отмечают, что Алексей Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое, однако острой угрозы для жизни нет.

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Напомним, на прошлой неделе российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального есть нарушения обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.

Также в Берлине правоохранители взяли под круглосуточную охрану больницу Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального.