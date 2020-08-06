Немецкие экологи подали новый иск в суд против "Северного потока — 2"

Фото из открытых источников

В своей жалобе экологи ссылаются на новые научные данные, согласно которым работа газопровода может привести к неконтролируемой утечки метана

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорили в суде разрешение, выданное властями Германии на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", сообщает Die Welt.

В частности, организация требует проверить обоснованность разрешения, которое власти выдали на строительство газопровода.

Экологи ссылаются на новые научные данные, согласно которым работа газопровода может привести к неконтролируемой утечки метана. Ущерб от такого выброса для окружающей среды может оказаться выше, чем предполагали ранее.

Отметим, организация уже пыталась оспорить строительство газопровода в самом Горном ведомстве Штральзунда, но получила отказ.

Напомним, ранее палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2". Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна все равно продолжит искать способ завершить строительство "Северного потока-2", несмотря на новые санкции США.