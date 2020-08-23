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Немецкая полиция взяла под охрану больницу, где находится Навальный

Правоохранители вывели журналистов с территории клиники

Немецкая полиция возле больницы, куда доставили Алексея Навального МБХ Медиа

В Берлине правоохранители взяли под круглосуточную охрану больницу Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на собственного корреспондента в Германии.

Отмечается, что вблизи клиники стоят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые находятся на периметре больницы. Кроме того, полиция попросила покинуть территорию клиники всех сотрудников СМИ, и правоохранители вывели их за шлагбаум.

Сейчас известно, что до госпитализации Навального в Германию, российские врачи обнаружили в моче оппозиционера только алкоголь и кофеин, а на одежде и руках – 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

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Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального есть нарушения обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.

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