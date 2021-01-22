"Нельзя больше терпеть": Албания выслала российского дипломата за нарушение карантина

В Албании введут комендантский час на три недели Фото из открытых источников

Российского дипломата Алексея Кривошеева призвали покинуть страну за 72 часа

Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон грата за несоблюдение им введенных в стране противоэпидемических правил. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Албанское Министерство иностранных дел призвало российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну за 72 часа.

Как отмечается, с апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.

Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.

"Албанское правительство желает укрепить дружеские отношения с Российской Федерацией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения от COVID-19", – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел не предоставило сведения о совершенных нарушениях, а также не назвало должность дипломата.

В посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике.

Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.

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