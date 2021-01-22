"Нельзя больше терпеть": Албания выслала российского дипломата за нарушение карантина
Российского дипломата Алексея Кривошеева призвали покинуть страну за 72 часа
Албания объявила сотрудника посольства России персоной нон грата за несоблюдение им введенных в стране противоэпидемических правил. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Албанское Министерство иностранных дел призвало российского дипломата Алексея Кривошеева покинуть страну за 72 часа.
Как отмечается, с апреля прошлого года и до последнего времени албанское правительство постоянно жаловалось на российского дипломата. Высокопоставленные представители МИД Албании даже связывались с послом России в Тиране, выражая беспокойство по поводу постоянных нарушений работником дипломатической миссии мер против эпидемии COVID-19.
Несмотря на обещания, что нарушения больше не повторятся, дипломат продолжал нарушать противоэпидемические меры.
"Албанское правительство желает укрепить дружеские отношения с Российской Федерацией и жалеет, что доброжелательность обеих сторон была нарушена неоднократными отдельными действиями российского дипломатического персонала в Тиране, вследствие невыполнения мер, принятых албанскими властями для защиты населения от COVID-19", – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел не предоставило сведения о совершенных нарушениях, а также не назвало должность дипломата.
В посольстве России в Албании назвали все обвинения в адрес российского дипломата необоснованными и заявили, что раскрытие имени дипломата в пресс-релизе МИД грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике.
Албания установила ночной комендантский час, обязательное использование масок в помещениях и на открытом воздухе и ввела правила социального дистанцирования.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что вероятнее всего, адаптивный карантин в Украине будет продлен с конца февраля до конца марта.