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Неизвестный обстрелял дом власти в Загребе и совершил самоубийство

Фото из открытых источников

Тяжелые ранения получил полицейский, дежуривший у дома

В центре столицы Хорватии Загребе неизвестный очередями из автомата обстрелял дома власти и парламента, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, полиция через час после нападения обнаружила тело лица, совершившего нападение. В официальном сообщении уточняется, что неизвестный покончил жизнь самоубийством.

Премьер-министр Андрей Пленкович во время стрельбы еще не находился на рабочем месте. Он заявил, что речь шла о попытке убийства и добавил, что министр внутренних дел Давор Богинович не несет личную ответственность.

Пленкович добавил, что Хорватия открытая страна, дома власти и парламента доступны всем.

Пока нет данных о мужчине, который совершил нападение, и о его мотивах.

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