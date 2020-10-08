Неизвестный, прикидываясь Тихановской, принял участие в закрытом заседании парламента Дании

Светлана Тихановская фото - DW

Заседание проводилось онлайн, у "Тихановской" возникли "проблемы" с камерой

Человек, выдававший себя за белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую, принял участие в закрытом онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании. Об инциденте рассказали в самом парламенте страны, передает "Европейская правда".

6 октября во время онлайн-заседания комитет обсуждал нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси, и каким образом можно поддержать белорусский народ.

Впрочем, когда началась встреча, у пользователя "Светланы Тихановской" возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть.

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В общем, встреча продолжалась около 40 минут, пока ее члены не поняли, что что-то не так, и не остановили заседание.

Впоследствии при контакте с коллегами Светланы Тихановской было установлено, что комитет встречался с человеком, выдававшим себя за белорусского оппозиционера.

В датском парламенте заверили, что в ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании. Обстоятельства дела выясняются.

"Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, очевидно, обеспокоен этим злоупотреблением. Это дает повод для размышлений", — прокомментировал Мартин Лидегаард, глава комитета по вопросам внешней политики.

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Ранее сообщалось, что белорусский оппозиционер Светлана Тихановская хочет встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за того, что она не понимает, почему он поддерживает Александра Лукашенко.