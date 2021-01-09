"Не останется ничего": Илон Маск решил распродать все свое имущество ради заселения Марса

Илон Маск Фото из открытых источников

Миллиардер не исключает, что будет арендовать жилье или просто ночевать в офисе

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и генеральный директор Teslа Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса. Об этом сообщает Business Insider.

По словам Маска, на такой шаг он решил пойти из двух причин. Во-первых, строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Вторая причина - желание продемонстрировать свою решительность в вопросе заселения Марса.

Новости по теме: Жизнь на Марсе может быть спрятана внутри: Ученые выдвинули новую гипотезу относительно Красной планеты

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", - заявил миллиардер.

Кроме того, Маск отметил, что в случае напряженной ситуации на работе, ему будет лучше спать прямо на фабрике или в офисе.

Новости по теме: Илон Маск раскрыл подробности о жилье для первых людей на Марсе

"Очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь", — пояснил предприниматель.

Напомним, недавно Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса. По данным Bloomberg, у предпринимателя 209 миллиардов долларов.