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"Не мучайте меня больше": Соперница Лукашенко со второй попытки ответила, чей Крым

Светлана Тихановская Пресс-служба "Страна для жизни"

По ее словам, юридически Крым - украинский, фактически - российский

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки все же ответила на вопрос, чей полуостров Крым. Об этом она сказала в интервью "Еврорадио".

Как отмечается, после паузы и глубокого вздоха Тихановская еще раз отвечая на вопрос о Крыме отметила, что юридически полуостров Крым принадлежит Украине.

"Я на этот вопрос могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым - украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - сказала кандидат в президенты Беларуси.

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Напомним, ранее Светлана Тихановская уклонилась от ответа на вопрос об аннексии полуострова Крыма, настояв на том, что она не политик. В то же время, она высказалась против вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны из-за угроз. Ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей.

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