live
Новости » Мир Читати новину українською

Не могут попасть домой: Украинцы в Египте обратились к Зеленскому с просьбой о помощи

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

В Министерстве инфраструктуры заявили, что туристы будут на карантине в отелях

Туристы из Египта продолжают выкладывать видео с просьбами к президенту Украины Владимира Зеленского помочь вернуться в Украину. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, туристы должны были вернуться на родину еще 14 марта, однако компания SkyUp отменила рейсы из Шарм Эль Шейха. В результате этого украинцы не знают, когда смогут вернуться домой.

По словам отдыхающих, они уже звонили в посольство Украины в Египте, но там никто не отвечает.

Новости по теме: COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе

В то же время в Министерстве инфраструктуры заявили, что туристы в двух отелях Reef Oasis Senses Resort и Oasis Beach Resort будут на карантине. Если у них не обнаружат коронавирус - они смогут вернуться в Украину. Однако о сроках возвращения граждан не сообщают.

Напомним, недавно в двух отелях Египта - Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин за подозрение коронавирус у некоторых лиц, вследствие чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Офисом президента состоялось несколько акций протеста Зеленский назначил экс-министра соцполитики заместителем Ермака
Loading...

программы канала ZIK

Спецборт за украинцами. Лихорадка экономики. Новый режим работы ВРУ | Детали недели | 14.03.20
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Украина закрывает границы. Мир на пороге финансового кризиса | Детали дня | 13.03.20
Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Быть ли чрезвычайному положению в Украине? | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу