Не могут попасть домой: Украинцы в Египте обратились к Зеленскому с просьбой о помощи

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В Министерстве инфраструктуры заявили, что туристы будут на карантине в отелях

Туристы из Египта продолжают выкладывать видео с просьбами к президенту Украины Владимира Зеленского помочь вернуться в Украину. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, туристы должны были вернуться на родину еще 14 марта, однако компания SkyUp отменила рейсы из Шарм Эль Шейха. В результате этого украинцы не знают, когда смогут вернуться домой.

По словам отдыхающих, они уже звонили в посольство Украины в Египте, но там никто не отвечает.

В то же время в Министерстве инфраструктуры заявили, что туристы в двух отелях Reef Oasis Senses Resort и Oasis Beach Resort будут на карантине. Если у них не обнаружат коронавирус - они смогут вернуться в Украину. Однако о сроках возвращения граждан не сообщают.

Напомним, недавно в двух отелях Египта - Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин за подозрение коронавирус у некоторых лиц, вследствие чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.