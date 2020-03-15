Не коронавирус: Тест Трампа показал отрицательный результат

Дональд Трамп из открытых источников

Сейчас в Белом доме регулярно проверяют температуру всех, кто контактирует с Трампом

У президента США Дональда Трампа не обнаружили признаков коронавируса - он сделал тест вечером 13 марта.

Об этом сообщает Reuters.

После того, как представители Белого дома начали измерять температуру журналистам, которые приходили на брифинг Трампа, американский президент сказал им, что он пройдет тест на коронавирус.

К слову, Трамп согласился пройти проверку на коронавирус после того, как уже второй человек, с которым он встречался, заболел Covid-19. Несмотря на это, он заявлял, что не боится вируса и исключает возможность изоляции.

До этого стало известно, что первым человеком, у которого обнаружили коронавирус и который виделся с Трампом стал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

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Также он сообщил о запрете поездок из Европы в США на 30 дней.